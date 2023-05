So kann der Stier etwas Neues beginnen

Stier-Geborene haben grundsätzlich Probleme, etwas loszulassen. Ihrer Natur nach gilt es, zusammen- und festzuhalten, was man hat. In gewisser Weise befällt sie in der Zeit der Fische auch eine Angst, die sie nicht erklären können. Es hilft ihnen, wenn sie wissen, dass es sich dabei um ihre Urangst handelt, etwas hergeben zu müssen. Erst wenn sie begreifen, dass sie durch das Loslassen etwas Neues und Besseres gewinnen, werden sie von dieser Angst erlöst.

