So kann der Widder etwas Neues beginnen

Das Zeichen Widder befindet sich unmittelbar neben dem Abschnitt Fische. Daher verspüren diese Menschen tief in ihrem Inneren den Impuls, immer etwas Neues zu beginnen, das alte hinter sich zu lassen, egal, was sie tun. Sie sind voll innerem Schwung. Es ist, als wäre jeder einzelne Schritt wie eine Neugeburt. Das macht diese Menschen so unglaublich lebendig. Widder-Geborene, denen dieses Gefühl abgeht, sind häufig mit einem alten Trauma verbundenen.

