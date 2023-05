So lernen Sie mit Niederlagen umzugehen!

Saturn zählt in der Astrologie zu den Sternen, die uns Menschen das Leben schwer machen. Er bremst, verhindert, stellt Probleme in den Weg, schickt Menschen, die einem nicht guttun und schickt manchmal sogar Krankheiten. Vor allem macht er Angst vor der Zukunft, indem er sagt, man kann nie wissen, was kommt und sollte daher unbedingt vorsichtig sein.

Aber dieser Saturn ist nicht nur ein Übeltäter, sondern auch eine große Hilfe. Die meisten Menschen, die zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten kommen, leben nicht in einer realen Welt, sondern in ihren Träumen, Vorstellungen und Fantasien. Sie haben zum Beispiel Angst, aber es besteht tatsächlich gar keine Gefahr, sondern die Angst entsteht in ihnen.

Sie leiden unter einer Trennung, weil sie glauben, ohne diesen anderen Menschen nicht mehr leben zu können. Aber in Wirklichkeit sind sie in ihrer Fantasie auf eine Stufe zurückgefallen, in der sie als Kind waren. Damals waren sie tatsächlich ohne Mama und Papa nicht lebensfähig. Der Mensch lebt in einer Welt, die er sich selber „bastelt“. Meistens ist sie schön und gut, und man hat keine Probleme damit. Aber manchmal passt sie nicht zur Wirklichkeit. Dann braucht man Hilfe.

Manche bauen sich sogar eine so „versponnene“ Welt, dass sie sich überhaupt nicht mehr zurechtfinden in der realen Wirklichkeit. Eine vehemente Kraft bei der Gestaltung der eigenen Welt sind Ideale. Als kleine Kinder idealisieren wir unsere Eltern, erheben sie zu Göttern und stürzen sie daher später, wenn wir feststellen, dass diese Eltern so gar nicht diesen Idealen entsprechen, in die Hölle. Aber auch das ist eine Idealisierung nur eben eine negative.

Später, wenn wir uns verlieben, erheben wir unsere Partner in den Himmel. Wenn wir dann entdecken, dass er kein Engel ist, sondern Fehler hat wie jeder andere auch, bricht eine Welt zusammen. In der Astrologie sind es zwei Kräfte, die für diese Idealisierung stehen, nämlich Schütze und Fische bzw. die dazugehörigen Planeten Jupiter und Neptun. Der Stern wiederum, der uns aus der Welt der Idealisierung immer wieder auf dem Boden der Tatsachen herunterholt, ist Saturn.

In dieser Woche trifft sich dieser Saturn mit der Sonne im Schützen. Das ist ein echter „Traumwelt-Killer“. Ich bin ganz sicher, dass überall auf der Welt Menschen aus ihren gebastelten Traumwelten stürzen und viele davon hart auf dem Boden aufschlagen. Der Sinn? Nur auf dem Boden der Tatsachen ist man wirklich sicher.

