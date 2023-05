Widder-Geborene wachsen in einer Welt auf, in der es nur Sieger und Verlierer gibt. Wer gewinnt, ist oben, und wer verliert, ist klein, mickrig, letztendlich nicht wirklich lebensfähig. Wird eine derartige Schwarz-Weiß-Polarisierung im kindlichen Alter nicht liebevoll aufgearbeitet, dann kann sie bei einem Saturn-Einfluss wie zum Ende dieser Woche in eine kritische Situation führen. Dann ist man selber wieder ein kleines Kind und die andern sind Riesen.

