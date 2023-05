Fische-Geborene bekommen häufig in ihrer Kindheit nicht die Liebe und Zuwendung, die sie als empfindsames Kind brauchen. Sie werden auch viel allein gelassen. Gefühle der Einsamkeit und Hilflosigkeit setzen sich in ihrem Inneren fest. Später können sie in kritischen Situationen auf diese Ebene zurückfallen und sich dann wieder wie ein hilfloses Kind erleben. Manchmal müssen sie in einer Therapie den Schmerz der Einsamkeit von damals noch einmal erleben, um ihn endgültig zu überwinden.

