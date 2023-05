So lernt der Krebs, "Nein" zu sagen

Krebse kommen mit einem großen Ja auf die Welt. In der Trotzphase, wo sie zum ersten Mal ein Nein entwickeln, werden Sie häufig völlig missverstanden. Sie sind so liebenswerte Kindern, sodass ein Nein auf Unverständnis stößt. Wird dann ihr Nein gebrochen, entwickeln sie kein richtiges Ich, sondern fast nur ein Du und verlieren immer mehr an Substanz. Es ist für sie besonders wichtig, jetzt, wo die Sonne in ihrem Sternzeichen steht, auszuprobieren, wie leicht ihnen ein „Nein, ich hasse das“ fällt.

