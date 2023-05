So lernt der Schütze im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie zurückblicken über Ihr vergangenes Leben, begegnen Sie einem Menschen, der in seinem Leben versagt hat. Vielleicht konnte er seinen Partner nicht retten, vielleicht war es auch sein Kind. Dieser Mensch waren Sie. Den Schmerz darüber haben Sie mit in dieses Leben genommen, genauso die Angst, es könnte Ihnen wieder passieren. Deswegen sind Sie so bemüht, Gutes zu tun. In dieser Woche können Sie Ihr altes Trauma vergessen und ein neues Leben beginnen.

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?