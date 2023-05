So lernt der Steinbock im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie zurückschauen über Ihre Leben, begegnen Sie einem Menschen, der gescheitert ist. Sie waren auf dem Weg nach oben, hin zu Macht und Ehren, als Ihnen ein Fehler unterlief, der alles zunichte machte. Den Schmerz und die Scham darüber haben Sie mit in dieses Leben genommen und auch die Angst, es könnte Ihnen wieder passieren. Deswegen sind Sie so auf Erfolg fixiert. In dieser Woche können Sie Ihr altes Karma zurücklassen und ein neues Leben beginnen – frei von Angst.

