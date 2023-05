So lernen Sie im Hier und Jetzt zu leben

Aus astrologischer Sicht ist am Sonntag Silvester und am Montag beginnt ein neues Jahr. Das ist jetzt nicht nur eine Namensspielerei, sondern dahinter verbirgt sich eine ausgesprochen wichtige Angelegenheit. Denn die Astrologie geht davon aus, dass man im Übergang in ein neues Jahr die Vergangenheit zurücklassen kann, ja dass man sie zurücklassen soll, um dann mit dem neuen Jahr auch eine neue Zukunft zu beginnen.

Das Zeichen Fische ist der letzte Abschnitt im Tierkreis, und mit dem Widder beginnt ein neues Jahr. Aber nur dann ist man bereit für einen Neuanfang, wenn man seine Vergangenheit auch tatsächlich hinter sich lässt. Mit Vergangenheit können verschiedene Bereiche gemeint sein. Es gibt die Vergangenheit, die gerade hinter einem liegt. Dann jene Zeit, die man in seinem bisherigen Leben erfahren hat. Aber die größte und wichtigste Vergangenheit bezieht sich auf frühere Leben.

Die Astrologie geht davon aus, dass wir Menschen uns auf einer Spirale bewegen, die sich langsam immer höherschraubt. Jede Umrundung auf dieser Spirale durchläuft die zwölf Tierkreiszeichen. Man beginnt also immer wieder beim Widder und erfährt dann ein Sternzeichen nach dem anderen. Aber wenn man dann wieder beim Widder, dem ersten Zeichen, landet, ist man eine Stufe weiter. Die Spirale bewegt sich nach oben.

Diesen Gang nach oben kann man beschleunigen, wenn man am Ende eines astrologischen Jahres zurückschaut in seine vergangenen Leben, sich mit ihnen beschäftigt und sie dann loslässt. Je nachdem, welches Sternzeichen man in diesem Leben hat, gilt es eine ganz bestimmte Vergangenheit noch einmal zu erleben und loszulassen. Es ist, als würde man einen Sack mit Gewichten vor dem Übergang ins neue Jahr abstellen und zurücklassen und dann leicht hinübergehen ins neue Jahr.

Der Brauch, dass man bei uns im Westen am Silvesterabend (und jetzt meine ich tatsächlich den 31. Dezember) symbolisch Abschied nimmt, indem man zum Beispiel Blei ins Wasser gießt, Tarotkarten legt oder auch einfach nur still wird, Kerzen anzündet und meditiert, entspricht dieser astrologische Symbolik. Dass man dann mit guten Vorsätzen hinübergeht ins neue Jahr, passt ebenfalls zum astrologischen Ritual. Wer so vorgeht, beginnt tatsächlich ein Jahr, das nicht mit Lasten aus der Vergangenheit behaftet ist. Man kann neu beginnen, ist ein freier Mensch.

