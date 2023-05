So lernt der Skorpion, "Nein" zu sagen

Der Skorpion ist ein „Wir-Sager“. Ihn allein gibt es gar nicht. Entweder er hat Menschen an seiner Seite, eine Familie zum Beispiel oder eine Idee. In der kindlichen Trotzphase lernt er dann, auch ohne Anhang sein zu können. Wird diese Phase nicht unterstützt, bleibt der Skorpion Wir-fixiert und hat Probleme, allein zu sein. Sich später als Erwachsener von dieser „Wir-Bindung“ zu befreien, ist sehr schwer und benötigt in aller Regel ein langes Training, oft sogar psychologische Hilfe.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

