So lernt die Waage, "Nein" zu sagen

Die Waage neigt zum Ja. Sie ist du-orientiert und spürt beinahe besser, was in anderen passiert, als in sich selbst. In der Nein-Phase (Trotzphase) lernt die Waage normalerweise, an sich selbst zu denken. Wird diese Phase nicht richtig verstanden, führt das dazu, dass eine Waage nur noch am „Du“ hängt und sich allein nicht zurechtfindet. Bzw. sie sagen zu sich selbst Nein und machen alles, um bei einem Du gut anzukommen. Eine Waage muss dann lernen, zu ihrem Ich zu stehen und sich mindestens genauso wichtig zu nehmen wie das Du.

