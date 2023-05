So lernt der Stier, "Nein" zu sagen

Er hat normalerweise überhaupt keine Probleme, Nein zu sagen. Es gehört sozusagen zu ihrer Natur, sich anderen gegenüber abzugrenzen. Wird dieses Nein in der Trotzphase gebrochen, kann in einem kleinen Stier schon sehr früh eine psychologische Störung entstehen, die das ganze Leben lang anhält. Eine allzu große Körperfülle zum Beispiel gehört auch dazu. Stiere müssen lernen, das Nein auszusprechen, zu formulieren, es in ihrem Bewusstsein Platz nehmen zu lassen.

Lesen Sie auch am Ende der Bildergalerie, wie Sie lernen können, Nein zu sagen...

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop