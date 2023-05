So lernt der Widder, "Nein" zu sagen

Widder sind ausgesprochene Jasager. Sie kommen auf die Welt und stürzen sich ins Leben, greifen nach jeder Gelegenheit, um sich daran zu entzünden. Daher ist es so wichtig, dass sie in der Trotzphase lernen, Nein zu sagen. Das tun sie auch in heftigster Form. Wenn dieses Nein von ihren Eltern und anderen Instanzen gebrochen wird, ist es schwierig für einen Widder, später leicht Nein zu sagen.

