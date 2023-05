So lernt der Zwilling im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie zurückschauen in Ihre früheren Leben, werden Sie einem Menschen begegnen, der verlassen, isoliert, eingesperrt wurde. Dieser Mensch waren Sie, und Sie haben dieses Erlebnis, allein zu sein und die damit verbundene Angst mit in dieses Leben genommen: Nur nicht alleine sein, koste es, was es wolle. Diese Angst vor Einsamkeit trägt jetzt ihr ganzes Dasein. Lassen Sie es hinter sich. Sie werden in Zukunft ein glücklicheres Leben führen.

