So lernt der Stier im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie tief hineintauchen in Ihre früheren Leben, dann begegnen Sie einem Menschen, der von seinem Land vertrieben wurde und alles verloren hat. Diese Angst, alles zu verlieren, haben Sie in Ihr jetziges Leben mit­gebracht. Aber Sie können die Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich lassen. Es ist vorbei. Ihr altes Karma gehört nicht in das neue Jahr. Beginnen Sie am Montag ein neues Leben frei von jeglicher Angst um Ihre Exis­tenz.

