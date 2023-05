So lernt die Waage im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie zurückblicken über Ihr vergangenes Leben, begegnen Sie einem Menschen, dessen große Liebe gescheitert ist, und der mit einem zer­brochenen Herzen zurückblieb. Dieser Mensch waren Sie. Die Angst, dass Ihnen so etwas noch einmal passieren könnte, haben Sie mit in dieses Leben gebracht. Unter den Sternen in dieser Woche können Sie Ihr altes Karma endgültig zurücklassen. Der neue Mensch wird nicht einsam sein, und er ist nicht mehr abhängig von anderen.

