So lernt die Jungfrau im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie in Ihre früheren Leben zurückblicken, begegnen Sie einem Menschen, der einen schrecklichen Fehler mit fürchterlichen Folgen begangen hat. Dieser Mensch waren Sie. Die Angst, dass Ihnen wieder so etwas passieren könnte, und die Scham da­rüber, haben Sie mit in dieses Leben genommen. Deswegen sind Sie so genau und vorsichtig. Am Sonntag kann Ihr altes Leben vergehen und ein neues beginnen – ohne Angst, etwas falsch zu machen.

