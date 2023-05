So überrascht der Frühling den Fisch

Sie werden sich verlieben, das ist sicher. Eine sehr gefühlvolle Venus lässt bei einem kleinen Flirt zwischen dem 3. und 28. April tiefe Emotionen aufkommen. Große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Nähe erfasst Sie, Ihr Herz tanzt, Ihre Tage singen – aber das große Glück dieses Frühlings finden in der Familie, in der Kraft einer verschworenen Gemeinschaft, die Ihnen ein Gefühl tiefer Geborgenheit schenkt.

Ein sehr bodenständiger Merkur schürt schon in den letzten beiden Maiwochen die Sehnsucht nach diesem Glück, das der Mars ab dem 5. Juni in Ihr Leben trägt. Was Sie von Ihren Lieben trennte, wird ausgeräumt, alter Streit begraben. Sie fühlen sich zwischen den Menschen, die Sie lieben, daheim, aufgehoben, endlich angekommen. So fühlt sich das wahre Glück an.

