So überrascht Sie der Frühling

Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Auch wenn wir noch mitten im Winter stecken, feuert der Mars in dieser Woche das Leben an. Er reißt Sie aus dem Phlegma, das in der kalten Jahreszeit Ihre Kräfte lähmt. Sie sind von Tatendrang erfüllt, sind befreit von allem, was in düsteren, eisigen Tagen Ihre Lebensfreude fesselte. Sie wollen raus unter die Menschen, eine heitere Stimmung breitet sich aus, die diese einmalige Zeit bestimmen wird. Ihr Frühling beginnt jetzt. Freuen Sie sich auf das, was kommt.

Der Kosmos feiert das Leben. Drei mächtige Planeten holen uns in dieser Woche aus dem Winterschlaf. Sie sind ganz auf Frühling eingestellt. Der Mars erfüllt Sie mit Zuversicht und Optimismus, lässt Sie mutig die Dinge anpacken, die Ihnen bisher Probleme machten, Sie bremsten, quälten. Der Jupiter schenkt Ihnen einmalige Glücksmomente, die alles, was Sie jetzt anpacken, in den nächsten Wochen zum Erfolg werden lassen.

Uranus bringt die Befreiung von Mutlosigkeit und düsteren Gedanken. Lesen Sie im großen Frühlings-Horoskop, wie viel Freude, wie viel Liebe, wie viel Glück jetzt auf Sie zukommen wird. Auch wenn es schneit, auch wenn uns ein eisiger Wind entgegenbläst, in Ihnen erwacht die Ahnung, wie zauberhaft dieser Frühling im Jahr der Sonne werden wird – ein leichtes, fröhliches, berauschendes Erwachen des Lebens.

Montag, 27. Februar: Der starke, feurige Mars im Widder umarmt den Uranus. Die befreiende Konjunktion drängt Sie dazu, jetzt etwas zu tun, Ihr Leben in die Hand zu nehmen. Sie sind einfallsreich, erfinderisch, ganz auf die großen Herausforderungen und Chancen eingestellt, die in diesem traumhaften Frühling auf Sie zukommen werden. Gleichzeitig nimmt der Mars eine herausfordernde Opposition zum Jupiter ein. Was Sie jetzt beginnen, wird spätestens im Frühling zum Erfolg. Packen Sie das Leben mit dem Optimismus, dem Kampfgeist an, der Sie in diesen Tagen erfüllt.

Freitag, 3. März: Jupiter steht in Opposition zu Uranus. Sie haben spontane, überraschende Erkenntnisse, die Ihren Weg in den nächsten Wochen bestimmen können. Sie sehen weit voraus, öffnen sich für die Chancen und das Glück, das in diesem traumhaften Frühling auf Sie zukommen wird. Sie sind ganz auf die heitere, unbekümmerte Jahreszeit ausgerichtet, die Ihnen viel Freude, Liebe und Glücksgefühle bringen wird. Was Sie erwartet, in Ihrem Horoskop.

