So überrascht der Frühling den Wassermann

Sie sind oft schon vor dem Glück davongerannt, in diesem Frühling rennt es Ihnen nach. Beginnt jetzt schon, die Venus im Sextil zu Ihnen lässt eine tiefe Sehnsucht nach Zärtlichkeit aufkommen. Eine alte Liebe begegnet Ihnen, vielleicht wird diesmal mehr daraus. Der Merkur bringt bis Ende März mehr Klarheit. Sie wissen, was Sie wirklich wollen, was Sie glücklich macht.

Das wird Ihnen in einem traumhaften Mai helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. In diesem Liebesmonat stehen Sie im Mittelpunkt jeder Gesellschaft, werden umschwärmt, bewundert, für Ihren brillanten Humor geliebt. Glücksmomente spielen Ihnen Begegnungen mit Menschen zu, die Sie zutiefst faszinieren. Im Juni hilft Ihnen ein hellwacher Merkur, zu zeigen, was wirklich in Ihnen steckt.

