So überrascht der Frühling den Krebs

Planen Sie Ihren Frühling, auch das Glück braucht seine festen Ziele. Nach einem eher lähmenden Monatsanfang, sollte ab dem 10. März Ihr Tatendrang erwachen, konzentrieren Sie sich im April ganz aufs Geldverdienen – Job, Geschäfte und wichtiger Papierkram, auch wenn Sie ein rückläufiger Merkur ab dem 10.4. verwirrt. Kein Risiko eingehen!

Ab 17. Mai bis zur zweiten Juniwoche ist Ihr Geschäftssinn geschärft. Man kann Ihnen jetzt wirklich nichts mehr vormachen, Sie wissen genau, was Ihnen Geld bringt oder was nur die Zeit raubt. In diesem traumhaften Juni blühen Sie auf. Tiefe Gefühle erfassen Sie, man fühlt sich wohl in Ihrer Gesellschaft, geborgen. Sie sind ganz auf die Familie eingestellt, man liebt Sie, sucht Sie. Ihre Muttergefühle schäumen über.

