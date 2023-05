So überrascht der Frühling den Löwen

Erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Wenn was Wichtiges ansteht, erledigen Sie es vom 14. März bis zum Monatsende. Gespräche mit der Bank laufen gut, ein bisschen mehr Engagement im Job bringt viel. Danach steht nur noch Leben auf Ihrem Programm. Am besten Nichtstun im April, träumen, sonst läuft nicht viel. Sinnliche Freuden, schlemmen, Partys bringen ab dem 21. April ein paar Pfunde mehr, aber Sie fühlen sich prächtig, topfit, kerngesund.

Genau richtig gut gelaunt für einen traumhaften Mai, in dem nur noch die Liebe zählt. Das kleine Abenteuer gefällig, sich wieder mal so richtig kopflos verlieben oder den tiefsten Gefühlen hingeben – alles ist in diesen zauberhaften Wochen für Sie möglich. Die Tage singen, duften nach Flieder, so fühlt sich Leben an.

