So überrascht der Frühling den Zwilling

Ein Frühling ganz nach Ihrem Geschmack – leicht, locker, so herrlich unbekümmert, wie bereits in den nächsten beiden Wochen. Aber erst einmal müssen Sie Geld verdienen, der Merkur spielt Ihnen bis zum Monatsende unerwartete finanzielle Chancen zu, auch im Lotto. Probieren Sie es. Den April können Sie vergessen, dafür wird der Mai ein Traum, Ihr Traum. Der Mars im eigenen Sternzeichen, die Venus im Sextil.

Die einzige Gefahr: dass Sie sich da mit Ihrem unbeschwerten Wesen in etwas verrennen, was im Juni zur gefährlichen Affäre wird, weil sich jemand an Ihnen festklammert. Dafür klebt auch das Geld-Glück vom 7. bis zum 21.6. an Ihren Händen. Sie haben den genialen Einfall. Unbedingt dahinter stehen, daran arbeiten, dann wird die Idee zur Geld-Quelle.

