So viel Mitgefühl braucht der Fisch

Fische-Geborene sind so voller Mitgefühl, dass sie sich schützen müssen, um nicht darin zu „ertrinken“. Diese Menschen ziehen daher einen unsichtbare Mauer um sich auf, sodass das Leid anderer sie nicht so leicht und so tief berühren kann. Das kann so weit gehen, dass diese Menschen, die eigentlich mit Mitgefühl am innigsten verbunden sind, abweisender und kälter sind als andere. Aber das ist immer nur ein Zeichen ihrer Abwehr und soll sie schützen.

