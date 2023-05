So viel Mitgefühl braucht der Wassermann

Wassermänner besitzen ein ausgesprochen idealistisches Verhältnis zu Mitgefühl. Sie erfinden einerseits Welten, in denen es allen Menschen gut geht und daher Mitgefühl nicht nötig ist. Auf der anderen Seite können sie ohne mit der Wimper zu zucken an einem Menschen vorbeigehen, der vor ihren Augen leidet. Sie empfinden nichts, ihr Herz bleibt unberührt. Erst wenn sie älter werden, nähern sich die beiden Seiten einander an und werden zu einer praktischen Lebenshilfe.

