So wird der Fisch überrascht

Sie sind der ganz große Gewinner dieser Woche. Der magische Merkur, die Sonne in Ihrem eigenen Sternzeichen, gleichzeitig unter einem starken Einfluss von Mars und Pluto lassen Sie über sich selbst hinauswachsen. Jeder Tag ein Gewinn für Sie: Sie gehen mit einem neuen Selbstvertrauen und wichtigen Einsichten über alte Fehler in diese Glücksphase, in der alles, was Sie beginnen, Erfolg und finanzielle Vorteile einbringt.

Ihr Gespür führt Sie wie ein Navi der Seele mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Mittwoch ist der überraschende Aufstieg im Job möglich. Donnerstag erfüllt sich ein großer Traum. Und Freitag bietet Ihnen die einmalige Geld-Chance. Sie gewinnen in jedem Lebensbereich.

