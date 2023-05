So wird der Wassermann überrascht

Sie überwinden Ihren Hang zum Einzelgänger, was Ihnen viele neue Freunde einbringt, die vorher eher in Distanz zu Ihnen standen. Mit Ihrem gewinnenden, humorvollen Wesen spielen Sie sich in den Mittelpunkt jeder Party. Sie verbreiten gute Laune, werden geliebt und bewundert – was die ganze Woche anhält. Die Herzen, die Ihnen zufliegen, bringen überraschende Wendungen in Ihr Leben.

Vielleicht bietet man Ihnen einen neuen Job. Oder Sie ziehen in eine neue Stadt. Ihre souveräne Persönlichkeit ist gefragt, Ihr Wissen genauso – vielleicht erkennen Sie erst jetzt, was Sie eigentlich wert sind. Ein neues Selbstvertrauen bringt Sie zum Strahlen. Sie werden sich selbst verwirklichen und in jeder Beziehung dazu gewinnen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute