So wird der Steinbock überrascht

Diese Woche hat es in sich, fast jeden Tag eine überraschende, glückliche Fügung, die Mut macht, Ihnen Selbstvertrauen schenkt. Außer Montag, an dem viel daneben geht. Dienstag kommen Sie zu einer wichtigen Erkenntnis. Mittwoch und Donnerstag Ihre besten Tage: Was Ihnen schon lange am Herzen liegt, setzen Sie jetzt durch.

Sie fühlen sich stark, topfit. Pluto in Ihrem Zeichen schenkt Ihnen ungeahnte Heilkräfte, mit denen Sie ein chronisches Leiden endlich besiegen werden, ganz langsam, Schritt für Schritt, in den nächsten Wochen. Der Mars im beflügelnden Trigon zu Ihnen kann Ihnen am Freitag eine neue Möglichkeit eröffnen, die Ihnen finanzielle Sicherheit verschafft. Es gelingt Ihnen viel als Gewinner der Woche.

