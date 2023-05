Jeden Tag eine tolle Überraschung!

Die Sterne meinen es gut mit Ihnen, vor allem der Geldplanet Merkur, der kosmische Magier Pluto und unsere gütige Sonne. Jeder Tag dieser Traumwoche bringt Ihnen eine neue Chance, eine neue Überraschung. Sie können gar nichts falsch machen – nur zupacken und gewinnen. Natürlich werden nicht alle das gleich große Stück vom Glückskuchen abschneiden, aber der Energiestrahl aus dem Kosmos trifft jeden. Lesen Sie, wie man die Chancen am besten nutzt und wer zu den größten Gewinnern gehört.

Sie blühen auf, haben neue Kraft und Zuversicht, spüren, dass etwas Besonderes in dieser Woche auf Sie zukommt. Neue Lebensfreude und Optimismus breiten sich unter den Menschen aus. Vielleicht haben Sie einen Traum, den Sie schon lange vor sich herschoben – jetzt werden Sie begreifen, warum Sie so eisern daran festgehalten haben. Was Ihnen unmöglich schien, gelingt. Was Sie bereits als Illusion abtaten, kann Wirklichkeit werden. Ihre Stunde kommt. Ein Tag besser als der andere. Eine Woche der positiven Überraschungen, für jeden.

Montag, 6. März: Der Tag des Selbstvertrauens. Der Mond im beflügelnden Trigon zu Jupiter. Ihr sympathisches, liebenswürdiges Wesen, Ihre gute Laune gewinnt die Menschen. Sie haben eine glückliche Hand für die Dinge des Alltags. Was Sie sich vornehmen, gelingt.

Dienstag, 7. März: Der Tag der Erkenntnis. Die Sonne umarmt den Merkur. Sie sind verunsichert, es drohen Missverständnisse – aber Sie erkennen auch, was bislang in Ihrem Leben falsch gelaufen ist.

Mittwoch, 8. März: Der Tag der Überzeugungskraft. Merkur und Pluto verbinden sich im Sextil. Ihr Verstand ist messerscharf, Ihre Worte haben Magie. Sie überzeugen, setzen sich durch. Das Unmögliche gelingt mit Ihrem eisernen Willen und Ihrer Hartnäckigkeit.

Donnerstag, 9. März: Der Tag der Magie. Die Sonne verbindet sich mit Pluto im Sextil. Sie haben eine faszinierende Ausstrahlung, fesseln die Menschen, ziehen sie an. In Ihnen erwachen ungeahnte Heilkräfte, auch magische Wunsch-Kräfte. Träume gehen in Erfüllung.

Freitag, 10. März: Der Tag der Geld-Chancen. Der Mars strahlt aus dem Stier. Etwas gelingt Ihnen, was finanzielle Sicherheit schafft. Sie werden sich darüber klar, wie Sie mit verstärktem Durchhaltevermögen Ihre Geld-Sorgen überwinden können.

Samstag, 11. März: Der Tag des Wagemuts. Der Mond steht im beflügelnden Trigon zum Mars. Sie haben ein ganz feines Gespür für den richtigen Zeitpunkt, der den großen Erfolg verspricht. Sie handeln entschlossen, spontan, aus dem Gefühl heraus. Sie fragen nicht lange, sondern tun, äußerst mutig.

Sonntag, 12. März: Der Tag der Wahrheit. Der Merkur steht im fesselnden Quadrat zu Saturn. Eigentlich ein schwieriger Tag, an dem viel Streit droht und Sie sich manchmal selbst im Weg stehen. Aber durch Ihr äußerst kritisches, oft auch pessimistisches Denken werden Sie die wahren Probleme aufdecken, die hinter Ihren Schwierigkeiten stehen, die Sie blockieren und behindern.

Lesen Sie in Ihrem Horoskop, was auf Sie zukommt und wie Sie die Chancen nutzen.

