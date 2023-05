So wird der Löwe überrascht

In letzter Zeit hat sich in Ihrem Alltag ein Problem aufgebaut, ist größer geworden, unüberschaubar. Weil Sie einfach nicht die Kraft fanden, es anzugehen. Wie das manchmal so ist, man weiß, dass da etwas schief läuft, fühlt sich aber machtlos. Der Montag, erfüllt Sie mit dem Mut, es aus der Welt zu räumen. Sie sind voller Tatendrang, haben gute Freunde, die Ihnen helfen.

Lassen Sie es zu, ein feuriger Mars im beflügelnden Trigon zu Ihnen wird verhindern, dass etwas gegen Ihren Willen geschieht. Mit dem Mond am Donnerstag im Löwen verzaubern Sie Menschen mit Ihrem sonnigen Wesen. Ein überraschender Liebesbeweis eines Freundes ist möglich, den Sie nie erwartet hätten. Ein toller Tag!

