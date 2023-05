So wird der Krebs überrascht

Sie erleben das große Glück, von den Menschen geliebt, aber auch bewundert und tief respektiert zu werden. Sie thronen wieder einmal im Mittelpunkt Ihrer Familie, Ihrer Clique, Ihrer Kollegen im Betrieb. Pluto gibt Ihnen eine faszinierende Ausstrahlung, mit der Sie Freunde und Kollegen fesseln. Besonders an Ihren vier besten Tagen als Gewinner dieser Woche.

Sie werden sich nicht nur von Zuneigung bereichert fühlen, sondern am Mittwoch von unerwarteter Anerkennung überrascht werden, am Donnerstag das Herz eines Menschen erobern, am Freitag Sorgen um die Familie überwinden, und Samstag ist ein großer Gewinn möglich – finanziell, aber auch in Ihren Beziehungen. Diese Woche macht Sie sehr glücklich und zufrieden.

