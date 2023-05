So wird der Skorpion von den 3 Sternen beschenkt

Sie fühlen sich kerngesund und so herrlich fit, der Mars in Opposition und die Sonne im Trigon holen das Beste aus Ihnen heraus. Sie überzeugen in jedem Gespräch, Sie faszinieren mit einem Lächeln zur richtigen Zeit, in der richtigen Situation. Sie sind einfach unwiderstehlich mit Ihrem geheimnisvollen Wesen, Ihrem inneren Feuer. Wenn Sie einen alten Wunsch mit sich herum tragen, setzen Sie alles darauf. Er wird sich erfüllen.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

