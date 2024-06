Sommersonnenwende am 20. Juni 2024: Diese 4 Sternzeichen starten glücklich in den Sommer!

Lieber Widder, oft wollen Sie mit dem Kopf durch die Wand und nehmen Niederlagen sehr schwer. Nicht so mit dem fröhlichen Schütze-Mond am 20. Juni. Pünktlich zum Sommerstart schenkt Ihnen dieser nämlich mehr Gelassenheit und Sie bleiben entspannt in Ihrer Mitte. Sie blicken zudem über den Tellerrand hinaus und stecken sich neue Ziele, die Sie erreichen möchten. Halten Sie all Ihre Gedanken schriftlich fest und machen Sie sich an die Umsetzung, dann können Sie schon in diesem Sommer viel erreichen.

Sonstige Pflichten erledigen Sie an diesem Tag übrigens rasend schnell und haben damit am Abend noch genügend Zeit für etwas Abwechslung. Gibt es eine Sommerfeier in Ihrer Nähe oder jemanden, den Sie schon lange mal wieder besuchen wollten? Dann nichts wie raus mit Ihnen, denn es warten heitere und harmonische Stunden auf Sie.

Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Widder von Juni bis September