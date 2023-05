Ihr persönliches Herzzentrum befindet sich in der Jungfrau. Das bedeutet in allererster Linie, dass eine natürliche Umgebung, ja die Natur selbst, Ihr Herz stärkt und nährt. Auch Jungfrau-Geborene tun Ihnen gut. Aber am wichtigsten ist, stets in engem Kontakt mit Ihrem Herzen zu sein. Es vermittelt Ihnen genau, was gut für Sie ist und was nicht. Vergessen Sie auch nicht, dass Ihr Herz Liebe verschenken möchte. Dabei müssen Sie es unterstützen.



