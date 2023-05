Der Stier ist ein Pragmatiker, der sich darauf verlässt, was er weiß und was er kennt. So etwas wie die Inspirationskraft des Feuers ist ihm nur in Ausnahmefällen vertraut. Das sind dann besondere Menschen, die von Jupiter Botschaften empfangen. Jetzt, wo Jupiter nahe bei der Sonne steht, können sich diese Botschaften intensivieren: Stier-Geborene können in eine Welt eintauchen, die sie innerlich unendlich reich macht.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop