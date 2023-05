Sie stehen unter dem Einfluss einer magischen Venus in beflügelnder Opposition zu Ihnen. Auch Pluto und Merkur treiben Sie an. Vielleicht sind Sie nicht mehr so ganz zufrieden mit Ihrem Leben, weil Ihnen das Gefühl der Sicherheit fehlt und Sie noch immer mit Ängsten um die Existenz kämpfen.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Diese Ängste haben Sie zu zwanghaften Befreiungsschlägen gedrängt. Ihre Stärken sind aber Geduld und Durchhaltevermögen, was Ihrem Karma entspricht. Sie müssen ganz auf Sicherheit setzen, die Sie in einem vorigen Leben vermissten, weil Sie vielleicht den finanziellen Ruin ertragen und mitansehen mussten. Tradition ist Ihr Wertmaßstab.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Vergessen Sie dabei das Leben nicht. Die Entfaltung von Sinnesfreuden in einem offenen, fröhlichen Haus ist wichtig. Und eine eiserne Beständigkeit.

