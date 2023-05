Die magischen Sterne haben einen eher kühlen Einfluss auf Sie. Nur der Merkur übt im Quadrat Druck auf Sie aus, sodass Sie gerade jetzt auf Veränderung drängen. Sie fühlen sich von Ihrem Job nicht erfüllt, nicht richtig gefordert. Das drängt Sie zu gefährlichen spontanen Entscheidungen.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: In der neuen Aufgabe liegt Ihre Chance. In der Routine verkümmern Ihre Talente, die in einem vorigen Leben unterdrückt wurden. Sie brauchen die Abwechslung, einen Job, der Sie mit vielen Menschen verbindet. Genauso wie Sie nur in einer Partnerschaft mit viel Kommunikation und einem wachen Austausch mit Freunden glücklich werden. Langeweile tötet Sie.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Selbstentfaltung in einem vielseitigen Alltag, der Ihre Neugier auf ständig wechselnden Zielen anregt. Das wird Ihnen Erfolg und finanzielle Sicherheit einbringen.

