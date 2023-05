Das Karma-Geheimnis Ihres Lebens

Der Kosmos öffnet Ihnen eine Tür ins Unterbewusstsein. Sie sehen ganz klar, woher Sie kommen und wohin Sie gehen, Sie spüren es. Es steigt mit den Bildern aus der Vergangenheit eines vorigen Lebens aus Ihren Träumen, es bestürmt Sie in irritierenden Ahnungen und in dumpfen Gefühlen – das Karma Ihres Lebens.

Unser Horoskop soll Ihnen helfen, diese Botschaften besser zu verstehen, die Sie von Enttäuschung in der Liebe, Sorgen, Kummer befreien können.

Eine magische Woche kommt auf Sie zu, in der Sie die Planeten weiter schauen lassen, über den Tellerrand unserer Alltagswirklichkeit hinaus – in Sphären des Übersinnlichen, in tiefere Dimensionen. Der kosmische Magier Pluto und eine kraftvolle Venus verbinden Sie mit Ihrem Unterbewusstsein, in dem sich die Erfahrungen, das Glück und die Dramen aus Ihren vorigen Leben angesammelt haben.

Sie haben Zugang zu einer anderen Welt, zu einem verborgenen, vielleicht auch verdrängtem Wissen – das sich in rätselhaften Botschaften ausdrückt. Die Astrolologie hilft Ihnen, diese Zeichen und Ahnungen zu entziffern.

Es beginnt am Mittwoch, den 21. September, mit einer schicksalshaften Verbindung zwischen der Kraft unseres Geistes, unseres Verstandes, des logischen Denkens mit den Welten der Magie. Der klare, kühle Merkur nimmt ein beflügelndes Trigon zum rätselhaften Pluto ein.

Sie verfügen jetzt nicht nur über einen starken analytischen, kritischen, bohrenden Verstand, der von sich selbst vollkommen überzeugt ist und die eigene Wahrheit auch anderen aufdrücken, einhämmern will. Sie haben den Drang, sind wie besessen davon, alles zu hinterfragen, Menschen, Gefühlen, Stimmungen auf den Grund zu gehen, sie zu erforschen.

Wer von dieser Kraft, von dieser Energie bestimmt wird, ist ein unbequemer Partner, er nimmt keine Rücksicht auf Konsequenzen, sondern bohrt in die Tiefe, will alles wissen. Will schonungslos aufdecken.

Aufgrund der anderen kosmischen Einflüsse werden Sie sich aber jetzt nicht in den kleinen Geheimnissen des Alltags ergehen, werden Sie nicht in Kontrollsucht ausarten – sondern in die Tiefe gehen, zum Ursprung von Verletzungen, von Enttäuschungen, von persönlicher Prägung, eben zurück in die Vergangenheit, in vorige Leben.

Pluto verbindet Sie mit der Quelle, den Ursprüngen Ihres Wesens, mit Ihrem Karma. Sie spüren jetzt besonders stark, was Sie immer wieder zu denselben Fehlern drängt, was Sie manchmal die Enttäuschungen anziehen lässt oder in seltsame Zwänge verstrickt.

Das starke Trigon zwischen Merkur und Pluto, das enorme Energien auf die Erde schickt, wird sich am Freitag, den 23. September, noch einmal wiederholen und noch einmal auf Sie wirken. Sie spüren es mit einem inneren Drang, Klarheit in Ihr Leben zu bringen, endlich aufzudecken, was Sie belastet, was Sie behindert, was Sie bremst, was Sie auch manchmal zwanghaft, wie aus einem inneren Drang heraus handeln lässt.

Dann geschieht, was Ihnen Ihr Karma überdeutlich vor Augen führt. Das heißt: Sie spüren, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist, wie Sie endlich Ihr Glück finden können. Es ist vielleicht, wie eine ferne Ahnung in Ihnen, die wir in Ihrem Horoskop entschlüsseln.

Es passiert auch am Freitag, den 23. September. Venus ist in den Skorpion vorgerückt. Ein magischer Moment, in dem Verschüttetes, Verborgenes hochkommt. Diese Venus hat im Sternzeichen, das der machtvolle Pluto beherrscht, eine besonders intensive, sinnliche Kraft.

Sie werden es tief in Ihrem Inneren spüren, wenn Sie sich vielleicht in den falschen Menschen verrannt haben, der Ihnen nicht guttut, aber auch wenn Sie finanziell wieder einmal die falschen Entscheidungen treffen.

Die Sterne eröffnen Ihnen, welchen Weg Sie einschlagen müssen, um glücklich zu werden. Was für Sie wie vorbestimmt ist, welche Fehler Sie immer wieder machen werden, auf welche Stärken Sie sich verlassen können. Folgen Sie dabei Ihrem Horoskop auf diesen Seiten, es ist wie ein Wegweiser zu einem bewussteren Leben.

