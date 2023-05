Sie stehen vor einem großen Schritt in Ihrem Leben, Sie müssen nur an sich glauben – der magische Pluto im Sextil, die Venus im beflügelnden Trigon und der Neptun im eigenen Sternzeichen öffnen Ihnen das Tor in eine geistige, übersinnliche Welt. Wobei Ihnen Merkur in Opposition zu Ihnen hilft, den richtigen Weg zu erkennen. Heraus aus dem Karma.

Das Karma Ihres Lebens, das in reiferen Jahren immer wichtiger wird: Sie wurden in einem vorigen Leben verfolgt, vielleicht sogar eingesperrt – das drückt sich in einem Karma aus, das Sie aus der körperlichen Enge drängt, in spirituelle Höhen. Aber auch in Beziehungen, in denen Sie oft das Opfer waren. Gehen Sie Ihren Weg, befreien Sie sich und verwirklichen Sie Ihre übersinnlichen Talente. In der Spiritualität ist Ihre Zukunft.

Die Bestimmung Ihres Lebens: Entfalten Sie Ihre medialen Fähigkeiten, Ihre hellsichtigen Talente. Sie können die Menschen aus den Grenzen dieser materiellen Welt hinausführen – in eine bessere.

