Sie sind ungewohnt offen für übersinnliche Erfahrungen. Der magische Pluto im beflügelnden Trigon zu Ihnen baut eine Brücke ins Jenseits für Sie. Sie fühlen sich lieben Verstorbenen, die Ihr Leben beeinflusst haben, jetzt ganz nahe.

Ihr guter Geist im Leben: Sie haben ein sehr treues, sehr liebevolles Verhältnis zu einem Verstorbenen. Vielleicht die gütige Großmutter, die in Ihrer Kindheit die Zuflucht war, wenn Sie sich von den Eltern, den Lehrern vielleicht ungerecht behandelt fühlten. Und Sie wird Ihnen heute noch das Selbstvertrauen schenken, in Erinnerung an den Glauben an Sie, den Ihnen einst die liebenswürdige Oma vermittelte.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Es fällt Ihnen leicht, ihn zu spüren. Wenn Sie offen sind, wenn Sie auch in der Krise ganz ehrlich sind, auf Ihr Herz hören, wird der gute Geist immer bei Ihnen sein, Sie beraten und beschützen. Er spricht zu Ihnen.

