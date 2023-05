Die Sonne bringt in diesem traumhaften Jahr Ihre Sinnlichkeit zum Strahlen, besonders wenn die Venus zwischen dem 6. Juni und dem 4. Juli aus Ihrem Sternzeichen leuchtet. Sie betören, verzaubern, verhexen schier. Zeit der verwirrenden Gefühle, der verliebten Stimmung. Deutet alles darauf hin, dass ein ziemlich aufregender Mensch in Ihr Leben tritt. Sie haben Zeit dafür, der größte Stress ist hinter Ihnen – hat Sie zwischen dem 12. März und dem 21. April von Erfolg zu Erfolg gehetzt. Ja, dieses Sonnenjahr kann Sie reich machen, Geld und Anerkennung gibt es genug. Vor allem in den Tagen Ihres überragenden Gespürs fürs Geld – mit dem Merkur zwischen dem 16. Mai und dem 6. Juni im eigenen Sternzeichen. Sie spüren Ihre Chance, riskieren auch mal was. Und das bringt Gewinn.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Am 5. September kommt mit einem günstigen Mars neuer Schwung in Ihr Leben. Sie blühen auf, weg mit dem Stress. Ihr absoluter Glückstag ist der 10. Oktober, mit Jupiter in Opposition. Alles ist möglich, Lotto, Geschäfte, Erbschaft. Wiederholt sich am 26. Oktober.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop