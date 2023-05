Sie werden in diesem Jahr viel erreichen. Die Sonne weckt Ihre besten Qualitäten – den Kampfgeist, den Tatendrang, mit dem Sie Ihre Konkurrenz im Job und im Alltag hinter sich lassen. Besonders wenn Sie zwischen Ende Januar und dem 9. März auch noch der Mars im eigenen Sternzeichen antreibt. Tage für den Aufstieg, aber auch für die Liebe, für das aufregende Abenteuer. Leidenschaft, tiefe Gefühle, wenn auch noch die Venus im Februar und März aus dem Widder brennt. Aber verplempern Sie nicht Ihre Zeit, zwischen dem 14. und dem 31. März kommt auch die Chance aufs große Geld – mit Merkur in Ihrem Sternzeichen bringen Ihre spontanen Entscheidungen, Ihre Blitzideen viel. Das Jahr hats in sich, das Glück begleitet Sie bis zum 11. Oktober, bringt große Momente.

Tage, auf die Sie sich freuen können: Am 18. Juni kommt in einer verfahrenen Situation die spontane Wende zum Glück. Alles wird gut, wird traumhaft. Mitten in der Urlaubszeit kommt mit dem 11. August der Tag, an dem Sie vor Begeisterung die Menschen mitreißen werden – Jupiter und die Sonne tragen Ihnen das Glück nach.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten