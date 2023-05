Stier: Der Stier-Mann ist die Traumbesetzung für eine dauerhafte Beziehung. Gerade wenn er in die Jahre kommt. Mag sein, dass er in der Jugend kein Kostverächter ist, aber irgendwann hat er sich seine Hörner abgestoßen und weiß, was er an seiner Liebsten hat. Großer Pluspunkt: Er ist absolut treu .

Um den Stier zu faszinieren, ist es wichtig, dass seine Frau eine Meisterin der sinnlichen Genüsse ist. Zaubern Sie öfter raffinierte Speisen auf den Tisch, verwöhnen Sie ihn mit edlen Weinen und überraschen Sie ihn mal mit einer kleinen Schlemmerfahrt ins Elsass oder die Toskana. Wenn Sie Ihren Stier beweglich und somit offen für alle erotischen Impulse halten wollen, sollten Sie darauf achten, dass er in Maßen und leicht speist, denn üppiges Essen ist sein heimliches Laster.

Hetzen Sie Ihren Stier niemals von Termin zu Termin und sticheln Sie nicht, denn permanente Streitgespräche machen ihn überhaupt nicht an. Er braucht Harmonie und eine ruhige, verständnisvolle Atmosphäre. Wenn Sie ihm die bieten, haben Sie schon gewonnen.

