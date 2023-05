Widder: Das feurige Temperament des Widders-Mannes fordert viel Einsatz und Kampfbereitschaft ind er Beziehung mit diesem Sternzeichen. Er möchte sich mit seiner Partnerin immer wieder aufs Neue auseinandersetzen und wünscht sich eine heftige Reaktion von ihr. Geben Sie ihm also ruhig Kontra, das gefällt ihm.

In der anfänglichen Verliebtheit ist dieses Sternzeichen an Emotionalität kaum zu überbieten, nach einigen Jahren wird auch er ruhiger, aber nie wirklich ruhig. Der Widder braucht Ziele und Visionen. Eine Partnerin, die es nicht versteht, sich mit seinen Vorstellungen zu identifizieren, langweilt ihn oder macht ihn sogar aggressiv. Wenn er ständig ermahnt oder in seinem Enthusiasmus gebremst wird, dann ergreift er über kurz oder lang die Flucht.

Wer den Widder glücklich machen will, sollte seine Begeisterungsfähigkeit ansprechen. Er will für etwas kämpfen, etwas erreichen. Motivieren Sie ihn und seien Sie auch mal spontan. Dann macht Ihr Widder alles für Sie!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder