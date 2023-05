Zwillinge: Dieses Sternzeichen hat zwei Gesichter, und die müssen Sie von nun an auch haben. Der Zwilling braucht Abwechslung, Zerstreuung, Tapetenwechsel und viele Reisen. So will er zum Beispiel auch am Urlaubsort immer unterwegs sein. Zwei Wochen am Strand oder im gleichen Hotel bringen ihm nichts, denn nach drei Tagen kennt er die gesamte Umgebung auswendig.

Verraten Sie Ihrem Zwilling außerdem niemals all Ihre Geheimnisse, sondern lassen Sie ihn gelegentlich im Dunkeln tappen. Er möchte neugierig gemacht werden, es reizt ihn, wenn es auch nach vielen gemeinsamen Jahren immer noch etwas in einer Beziehung zu ergründen gibt.

Wenn Sie einen Zwilling zum Lebensgefährten haben, so sollten Sie auch öfter etwas allein machen, denn das wird ihm immer das Gefühl geben, eine unabhängige Partnerin zu haben, die ihm genug Freiheiten lässt. Verwickeln Sie ihn in interessante Gespräche und Diskussionen, dabei blüht er auf. Neue Impulse sind das Lebenselixier dieses Sternzeichens. Wenn Sie es verstehen, es immer wieder mit kurzweiligen Geschichten zu amüsieren, erobern Sie sein Herz jeden Tag aufs Neue.

