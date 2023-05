Stier-Geborene sind in aller Regel praktisch orientierte, nüchterne Menschen, die ihr Leben nach ihren Erfahrungen richten. Für Intuitionen ist wenig Platz. Erst in fortgesetztem Alter stellen Sie fest, dass ihnen etwas fehlt. Dann können Stiere schnell einen Zugang in das Reich der Intuition finden. Was ihnen dabei in besonderer Weise hilft, ist die Nähe zur Natur: Ein Kristall, eine Meditation unter einem Baum oder auf einer Wiese hilft Ihnen kolossal ins Land der Intuition.

