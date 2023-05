Das wichtigste und schönste Geschenk, das Ihnen bei Ihrer Geburt in die Wiege gelegt wurde, ist die Fähigkeit, die richtigen Menschen kennenzulernen, so als wären Ihre Wege vorbestimmt und wäre schon vorher bekannt, wem Sie wann und wo in Ihrem Leben begegnen. Also nicht Sie sind es, der einer inneren Absicht oder einem Plan folgt. Es ist auch kein Zufall, sondern Schicksal, höhere Fügung.

Das andere, und das gehört zur Gabe des Kosmos dazu, lautet, dass Sie dann, wenn Sie den richtigen Menschen begegnen, auch das Richtige sagen. Diese Gabe haben nur Sie, der Zwilling .

Im Laufe Ihres Lebens knüpfen Sie so ein Netz, das Ihnen Sicherheit und Halt verleiht. Zugleich schenken Sie den Menschen, die mit Ihnen verbunden sind, das gleiche Gefühl und machen Sie glücklich und zufrieden. Sie müssen Ihre Gabe hegen und pflegen und sie dankbar annehmen. Haben Sie Vertrauen. Das Schicksal weiß, was wichtig für Sie ist. Lassen Sie sich führen, und Sie werden immer das Richtige tun.

