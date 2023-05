Teil 7 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Mit dem 7. Teil unserer große Venus-Horoskop-Serie geht es jetzt einen gewaltigen Schritt nach vorne. Denn jetzt blicken wir nach innen und entdecken tiefe Gefühle in uns!

Bei unserem großen Venus-Projekt nutzen wir die kosmische Energie der Venus, um unser Liebes-Glück zu finden. Dabei folgen wir der Venus auf den zwölf Stationen, die der Liebesplanet im Tierkreis durchläuft.

Am 4. Juli ist es soweit: Venus erreicht ihren höchsten Stand über dem Horizont und tritt in das Zeichen Krebs ein. In den Zwillingen suchte sie noch den Flirt, unverbindliche Treffen, schickte uns Frühlingsgefühle , damit wir hier und da Kontakte knüpfen und unser Herz anderen Menschen öffnen können.

Jetzt aber wird es merklich ruhiger. Die nach außen gekehrten Sinne wenden sich wieder nach innen. Wir spüren unsere innere Mitte deutlicher und damit die tiefsten inneren Bedürfnisse, die wir haben, wenn es um Beziehung , Partnerschaft und Liebe geht. Nehmen wir uns also Zeit, nach innen zu lauschen...

