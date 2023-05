"Für diese Astrologie-Übung brauchen Sie ein Bild vom ganzen Tierkreis, in dem alle zwölf Zeichen vorhanden sind. Aber vielleicht sind Sie auch schon so fortgeschritten, dass das Bild des astrologischen Tierkreises sozusagen vor Ihrem inneren Auge abrufbar ist. Gut!

Ihre Augen sind geschlossen. Vielleicht sitzen Sie in einem Stuhl oder liegen auf einem Sofa. Vor Ihrem inneren Auge breitet sich jetzt der astrologische Tierkreis aus. Er ist so groß, dass er den ganzen Raum vor Ihnen ausfüllt. Suchen Sie Ihr persönliches Sternzeichen und stellen Sie sich vor, wie Sie mit dem Zeigefinger Ihrer rechten Hand darauf zeigen. Dieses Tierkreiszeichen ist Ihnen vertraut. Ihr ganzes Leben spielt sich weitgehend im Raum dieses Tierkreiszeichens ab. Bestimmt fallen Ihnen auch ein paar wichtige Charaktereigenschaften zu Ihrem Sternzeichen ein.

Dann möchte ich, dass Sie wieder in Gedanken mit Ihrem Zeigefinger der rechten Hand gegen den Uhrzeigersinn sechs Abschnitte weitergehen, wobei Ihr eigenes Sternzeichen die Nummer eins ist. Wenn Sie so vorgehen, dann landen Sie beim sechsten Zeichen, dort, wo sich Ihr "persönlicher Türsteher" befindet. Stellen Sie sich ruhig dort ein Tor vor; und in diesem Tor befindet sich ein Türsteher. Er hat genau den Charakter, den Ihr sechstes Solarhaus vorgibt. Lassen Sie daher jetzt erstmal dieses sechste Solarhaus auf sich einwirken. Der Zeigefinger Ihrer rechten Hand zeigt jetzt auf dieses sechste Solarhaus. Es ist gut möglich, dass Ihnen die Bedeutungen dieses Zeichens völlig neu sind. Vielleicht kennen Sie es aber auch schon irgendwie. Der Zeigefinger Ihrer rechten Hand zeigt wie gesagt auf Ihr sechstes Solarhaus und damit auf Ihren magischen Türsteher.

Jetzt nehmen Sie den Zeigefinger Ihrer linken Hand und zeigen Sie mit Ihm auf Ihr Sternzeichen. Stellen Sie sich dann vor, wie zwischen Ihren beiden Zeigefingern ein Strom der Liebe fließt. Beide Energien kommen sich dadurch näher, werden sich vertraut, kümmern sich umeinander, helfen und unterstützen sich. Jetzt haben Sie eine ganz bedeutsame Freundschaft geschlossen. Diese Freundschaft gilt es auch weiterhin zu pflegen und zu hegen. Sie ist das wichtigste in Ihrem ganzen Leben. Denn davon hängt ab, wie erfolgreich Sie sind und ob Sie sich gut fühlen. Letztendlich hängt es davon ab, ob Sie gesund bleiben, und wie lange Sie leben."