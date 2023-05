Wassermann

Wassermänner sind geniale Menschen, die sich am Puls des Lebens aufhalten, modern und offen sind für alles Neue. So weit, so gut. Kommen wir zu ihrem persönlichen Wächter. Er hat Krebs-Format. Damit wird offensichtlich, warum Wassermänner andererseits wie Kinder sein können, furchtbar ängstlich sind und sich eine Familie wünschen, in die sie sich hineinkuscheln, um dann wieder gestärkt hinauszudüsen in die Welt.

